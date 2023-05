Aeroporto da Cidade do México retoma operações, suspensas pelo vulcão Popocatépetl

436

O aeroporto internacional da Cidade do México retomou as operações que tinham sido suspensas neste sábado (20), depois do registro da queda de cinzas provocada pela atividade do vulcão Popocatépetl.



O vulcão, localizado na região central do país, nos limites dos estados de México, Morelos e Puebla, liberou fumarolas e material incandescente durante a noite de sexta e a madrugada de sábado, informou a Defesa Civil do governo mexicano.



No entanto, as autoridades mantiveram o nível de alerta atual em "Amarelo Fase 2", que abrange a precipitação de cinzas e material incandescente perto da cratera, mas não prevê uma evacuação das populações próximas.



"Retomamos as operações de pouso e decolagem a partir das 10h [locais, 13h de Brasília]", informaram as autoridades, ao anunciar que as cinzas vulcânicas das pistas já foram retiradas.



O aeroporto, por onde passaram 46,2 milhões de passageiros em 2022, havia encerrado as operações às 04h25 locais (07h25 de Brasília).



O Aeroporto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), situado em Zumpango, perto da Cidade de México, também anunciou a suspensão temporária das operações, mas ainda não informou sua retomada.



O vulcão Popocatépetl é monitorado constantemente durante os 365 dias do ano devido ao risco que sua atividade representa para a população que mora em áreas próximas.