Primeiro-ministro indiano se reuniu com Zelensky em Hiroshima

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, anunciou neste sábado(20) que se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, à margem da cúpula do G7, celebrado em Hiroshima, no Japão.



A reunião é a primeira entre os dois líderes desde que a invasão russa à Ucrânia começou há 15 meses, e que a Índia se recusou a condenar.



O líder ucraniano manteve também negociações com a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni e o britânico Rishi Sunak, com quem também se reuniu no início do mês em uma viagem por países aliados europeus para conseguir apoio a uma contraofensiva frente à Rússia.



Além da Índia, o Brasil também foi convidado a participar da cúpula do G7 (Estados Unidos, Canadá, Japão, França, Reino Unido, Alemanha e Itália.



