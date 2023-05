Irã executa homem condenado por tráfico de pessoas

436

O Irã executou neste sábado(20) um homem condenado por dirigir uma rede de tráfico de pessoas e de prostituição, anunciou a autoridade judicial, no dia seguinte da execução de três homens envolvidos nas manifestações pela jovem Mahsa Amini.



"Após a confirmação da condenação pela Corte Suprema, Shahruz Sokhanvari, conhecido como Alex, foi enforcado esta manhã", indicou a agência Mizan Online.



Sokhanvari foi condenado por "corrupção na Terra", por "estabelecer uma ampla rede de prostituição a nível internacional, que atrai jovens iranianas e estrangeiras", afirmou.



O condenado deixou o Irã em 1983 para viver em países como Índia, Malásia, Emirados Árabes Unidos, Ucrânia e Estados Unidos, antes de ser detido por agentes iranianos no exterior e levado de volta em 2020, segundo a mesma fonte.



Na sexta-feira, três homens foram executados, considerados culpados de "moharebeh" ("guerra contra Deus") por sua implicação na morte de membros das forças de segurança na cidade de Isfahán (centro) durante as manifestações pela jovem Mahsa Amini.



As execuções de sexta foram criticadas no Ocidente e por grupos de defesa dos direitos humanos.



O Irã foi sacudido por uma onda de protestos após a morte, sob custódia em 16 de setembro, da jovem Mahsa Amini, de 22 anos, por supostamente descumprir o rígido código de vestuário imposto às mulheres.



Depois da China, o Irã é o país que mais executa pessoas, segundo a Anistia Internacional.