Detritos incendiários caem sobre 3 bairros da capital ucraniana

A capital ucraniana foi alvo, mais uma vez, de um ataque aéreo russo na madrugada deste sábado (20, noite de sexta-feira em Brasília), quando as autoridades registraram a queda de resíduos incendiários em três bairros de Kiev, que provocaram fogo em um edifício residencial.



"Incêndio no telhado de um imóvel de nove andares em um dos complexos residenciais do distrito de Dniprovskyi", escreveu o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, no Telegram.



Klitschko acrescentou que não havia informação disponível sobre possíveis vítimas.



O fogo foi provocado pela "queda de detritos", detalhou o chefe da administração civil e militar de Kiev, Serhiy Popko, que pediu à população que permanecesse em abrigos.



Outros detritos caíram em diversas ruas dos distritos de Darnytskyi e Solomyanskyi, segundo Popko, que esclareceu que ainda estão verificando informações sobre danos e possíveis vítimas.



À 0h45 local (18h45 de sexta-feira em Brasília), o Exército ucraniano anunciou que drones Shahed estavam se deslocando para a região de Kiev.



As autoridades registraram explosões nessa região, bem como em Chernihiv (centro-norte) e Mariupol (sudeste).



Os sistemas de defesa aérea foram acionados nas regiões de Kiev e Chernihiv, segundo o Exército.