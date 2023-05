'Amo envelhecer', diz Harrison Ford em Cannes

436

'Amo envelhecer", declarou nesta sexta-feira (19) o ator Harrison Ford, de 80 anos, em Cannes, onde apresentou o quinto filme da saga "Indiana Jones", no qual ele aparece em algumas cenas, um pouco mais jovem, graças a efeitos especiais.



O astro de Hollywood encarna pela última vez o aventureiro. "Não olho para trás e digo: 'Gostaria de ser aquele cara de novo'. Eu amo envelhecer. Foi muito bom ser jovem, mas eu poderia estar morto, estou apenas mais velho", brincou, em entrevista coletiva.



O ator recebeu uma Palma de Ouro honorífica ontem, na estreia mundial do filme. Ele não deixará de trabalhar, porém não voltará a interpretar "Indiana Jones".



Ford confirmou que fará uma nova temporada das séries "1923" (Paramount+) e "Shrinking" (Apple TV).



