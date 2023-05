Zelensky se reunirá com Biden 'nos próximos dias'

436

Os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia, respectivamente Joe Biden e Volodimir Zelensky, vão se reunir "nos próximos dias" durante a cúpula do G7 em Hiroshima (Japão), anunciou, nesta sexta-feira (19), o chefe de gabinete do chefe de Estado ucraniano.



Na reunião será debatida a coalizão internacional em formação para reforçar a defesa aérea da Ucrânia frente à invasão russa, informou o funcionário, Andrei Yermak.



"A Ucrânia vai dispor muito rapidamente de tudo o que falta para proteger nossos céus, nossas cidades e nossos cidadãos", assegurou.



Yermak confirmou que Zelensky viajará ao Japão para se reunir com os dirigentes do G7, grupo das principais potências ocidentais.



O mandatário ucraniano participou, nesta sexta-feira, da reunião da Liga Árabe na Arábia Saudita.



Zelensky multiplicou os encontros com dirigentes estrangeiros nos últimos dias, em busca de apoio militar para lançar uma contraofensiva nos territórios ocupados pela Rússia após a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.



Biden "apoiará um esforço conjunto" com seus aliados "para treinar pilotos ucranianos em aviões de combate de quarta geração, incluindo os F-16, para fortalecer e melhorar ainda mais as capacidades da Força Aérea da Ucrânia", afirmou, nesta sexta, um alto funcionário da Casa Branca.



Zelensky expressou satisfação com o anúncio e afirmou que se trata de uma decisão histórica.