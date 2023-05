Ex-premiê Boris Johnson será pai pela 8ª vez

436

Boris Johnson e sua terceira esposa, Carrie, estão esperando outro bebê - anunciou ela nesta sexta-feira (19), sobre este que será o terceiro filho dos dois, e o oitavo (reconhecido) do ex-primeiro-ministro britânico.



"Novo membro da equipe chegando em apenas algumas semanas", escreveu Carrie Johnson, de 35 anos, no Instagram.



Na mensagem, ela diz ter se "sentido bastante esgotada durante grande parte dos últimos 8 meses".



"Mal podemos esperar para conhecer esse bebê", acrescentou ela, junto com uma foto sua com seus dois filhos pequenos, Wilfred, de 3 anos, e Romy, de um ano e meio.



"Wilf está muito animado em ser um irmão mais velho novamente e tem falado sobre isso sem parar. Não pense que Romy tem a menor ideia do que está por vir. Ela logo terá", acrescentou.



Wilfred nasceu em abril de 2020, pouco depois de Johnson ter sido internado na UTI por covid-19. Romy então chegou em dezembro de 2021, quando seu pai ainda era primeiro-ministro do Reino Unido.



Este será o oitavo filho reconhecido de Johnson, de 58, que teve quatro com sua segunda mulher, a advogada Marina Wheeler, e tem outra filha, fruto de um caso extraconjugal.



Em setembro de 2021, antes do nascimento de Romy e após anos de especulação sobre quantos filhos ele teria, Johnson confirmou em entrevista à emissora de televisão americana NBC que, na época, tinha seis.



Johnson foi o primeiro chefe de governo britânico em 250 anos a se casar enquanto estava no cargo. Ele e Carrie Symonds anunciaram o noivado em fevereiro de 2020, mas a união foi adiada para 2021, devido à pandemia da covid-19. Boris deixou o cargo em setembro de 2022, forçado a renunciar por seu próprio Partido Conservador, devido a uma sucessão de escândalos.