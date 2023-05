Andy Rourke, baixista do The Smiths, morre aos 59 anos

436

O baixista do grupo The Smiths, Andy Rourke, faleceu aos 59 anos, vítima de câncer de pâncreas, anunciou nesta sexta-feira (19) Johnny Marr, guitarrista da grande banda britânica de rock independente dos anos 1980.



"Com profunda tristeza anunciamos o falecimento de Andy Rourke após uma longa doença com câncer de pâncreas", escreveu Marr no Twitter.



"Andy será lembrado como uma alma gentil e bela por aqueles que o conheceram e como um músico extremamente talentoso pelos fãs", acrescentou no Instagram, ao lado de uma foto dos dois quando eram jovens.



Nascido em 17 de janeiro de 1964, Rourke era o terceiro de quatro irmãos, todos homens. Os pais o presentearam com um violão quando ele tinha 7 anos e pouco depois ele também começou a tocar o baixo.



Ao lado do amigo de infância Marr, que conheceu na escola, ele formou a banda Freak Party.



Rourke não foi o primeiro baixista do The Smiths, mas entrou para o grupo ainda no ano de formação, 1982.



O grupo de Manchester (norte da Inglaterra) se tornou um dos mais influentes da década de 1980, com álbuns como "Meat is Murder" (1985) e "The Queen is Dead" (1986).



A banda se separou em 1987. Rourke tocou ainad com artistas como Sinead O'Connor, The Pretenders, Aziz Ibrahim e Dolores O'Riordan, vocalista dos Cranberries, falecida em 2018.



"Ele foi não apenas o baixista mais talentoso com quem já tive o privilégio de tocar, mas também o cara mais doce e engraçado que já conheci", afirmou Mike Joyce, ex-bateristas do The Smiths.



Mat Osman, baixista do Suede, prestou homenagem a um "baixista raro, cujo som você poderia reconhecer imediatamente".



Após a separação dos Smiths, Rourke, envolvido em uma batalha contra o vício em heroína, se uniu ao baterista Joyce para processar os dois ex-colegas de banda, Marr e o vocalista e compositor Morrissey, por uma parcela maior dos direitos autorais.



Um acordo foi alcançado e a amizade de infância entre o baixista e o guitarrista sobreviveu ao processo.



Morrissey, no entanto, passou a adotar um discurso cada vez mais reacionário. Em 2019 ele apareceu em um programa de televisão americano com um símbolo de um partido britânico de extrema-direita.



O cantor foi muito virulento a respeito dos ex-colegas de banda por vários anos, antes de adotar um tom mais conciliador em sua autobiografia publicada em 2013.



Twitter