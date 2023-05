G7 anuncia novas sanções contra a 'máquina de guerra" da Rússia

436

Os líderes das sete nações mais industrializadas do planeta anunciaram nesta sexta-feira (19) novas sanções para "privar a Rússia da tecnologia, equipamento industrial e serviços do G7 que sustentam sua máquina de guerra" na Ucrânia.



"Nós reafirmamos nosso compromisso de uma frente comum contra a guerra de agressão ilegal, injustificável e não provocada da Rússia contra a Ucrânia", afirmaram os chefes de Estado e de Governo do grupo das principais democracias industrializadas do planeta.



O pacote, anunciado na reunião de cúpula de Hiroshima (Japão), inclui restrições às exportações de produtos "críticos para a Rússia no campo de batalha", além de medidas contra entidades acusadas de transportar material para o front a favor de Moscou.



O governo dos Estados Unidos estabeleceu o tom durante a manhã de sexta-feira ao anunciar novas sanções contra Moscou para restringir o acesso da Rússia a "produtos necessários para suas capacidades de combate".



O Reino Unido anunciou medidas contra o setor de mineração russo, em particular contra a indústria de diamantes.



No comunicado, o G7 também se compromete a "restringir o comércio e o uso de diamantes extraídos, processados ou produzidos na Rússia", com o uso de tecnologias de rastreamento.