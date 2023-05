Andy Rourke, baixista do The Smiths, morre aos 59 anos

436

O baixista do grupo The Smiths, Andy Rourke, faleceu aos 59 anos, vítima de câncer de pâncreas, anunciou nesta sexta-feira (19) Johnny Marr, guitarrista da grande banda britânica de rock independente dos anos 1980.



"Com profunda tristeza anunciamos o falecimento de Andy Rourke após uma longa doença com câncer de pâncreas", escreve Marr no Twitter.



"Andy será lembrado como uma alma gentil e bela por aqueles que o conheceram e como um músico extremamente talentoso pelos fãs", acrescentou.



Os Smiths, de Manchester (norte da Inglaterra), foram formados em 1982 e se tornaram uma das bandas mais influentes da década de 1980, com álbuns como "The Queen is Dead", de 1986.



Em uma batalha contra o vício em heroína e com dificuldades financeiras, Rourke processou, ao lado do baterista Mike Joyce, Marr e o vocalista e compositor Morrissey por uma parcela maior dos direitos autorais após a separação do grupo em 1987.



Um acordo foi alcançado e a amizade com Marr sobreviveu ao processo.



Morrissey, no entanto, passou a adotar um discurso cada vez mais reacionário. Em 2019 ele apareceu em um programa de televisão americano com um símbolo de um partido britânico de extrema-direita.



O cantor foi muito virulento a respeito dos ex-colegas de banda, antes de adotar um tom mais conciliador em sua autobiografia publicada em 2013.



