Ciclone Mocha provocou 145 mortes em Mianmar, afirma balanço atualizado

A passagem do ciclone Mocha por Mianmar provocou 145 mortes, de acordo com um balanço atualizado divulgado pela junta militar que governa o país do sudeste asiático.



O balanço anterior divulgado pelo governo birmanês citava 80 vítimas fatais.



Mocha atingiu Mianmar e Bangladesh no fim de semana passado, com fortes chuvas e ventos de 195 que destruíram edifícios e inundaram as ruas.



A tempestade mais violenta a atingir a região em uma década devastou vilarejos e bloqueou as comunicações em grande parte do estado de Rakhine, onde centenas de milhares de rohingyas vivem em acampamentos de deslocados após décadas de conflito étnico.



"De acordo com as informações que recebemos, quatro soldados, 24 residentes e 117 'bengalis' morreram na tempestade", anunciou a junta, utilizando um termo pejorativo como referência à minoria muçulmana dos rohingyas.



No vizinho de Bangladesh, as autoridades não relataram nenhuma morte provocada pelo ciclone, que passou perto dos campos de refugiados que abrigam quase um milhão de rohingyas que fugiram da repressão militar de Mianmar em 2017.