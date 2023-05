436

O presidente colombiano, Gustavo Petro, se retratou nesta quinta-feira (18) por seu anúncio sobre o resgate de quatro crianças indígenas na floresta após um acidente de avião em 1º de maio.



Petro apagou seu tuíte com a notícia e garantiu que as buscas pelos menores continuam.



"Decidi apagar porque não foi possível confirmar a informação prestada pelo ICBF (Instituto Colombiano de Bem-estar Familiar). Lamento o ocorrido. As Forças Militares e as comunidades indígenas continuarão sua busca incansável para dar ao país a notícia que está esperando", disse o presidente no Twitter.