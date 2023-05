436

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta quinta-feira (18) que as vítimas de ataques "terroristas" não podem responsabilizar Twitter, Facebook e Google por mensagens de apoio ao grupo Estado Islâmico (EI).



O tribunal disse que as redes sociais não "ajudam ou instigam" os ataques do EI ao publicarem apoios ao grupo extremista.



