Primeiro-ministro armênio diz que aceitou reunião com líder do Azerbaijão

O primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, disse nesta quinta-feira (18) que aceitou uma proposta russa para se encontrar em Moscou na próxima semana com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev.



"Recebemos uma proposta da Rússia para realizar uma reunião trilateral de mais alto nível com a mediação do presidente russo em 25 de maio. Aceitamos a proposta", disse Pashinyan em uma reunião de gabinete em Yerevan.



O presidente do Azerbaijão ainda não confirmou sua presença.



O anúncio acontece um dia antes da reunião dos ministros das Relações Exteriores da Armênia e do Azerbaijão na sexta-feira em Moscou, com o objetivo de organizar negociações de paz.



As tensões aumentaram recentemente entre os dois países, que estão em divergência há três décadas pelo controle de Nagorno-Karabakh, um enclave habitado em sua maioria por armênios, que se separou de Baku com a ajuda de Yerevan.



As duas ex-repúblicas soviéticas travaram duas guerras em pouco mais de 30 anos. A última, em 2020, resultou em uma vitória esmagadora para o Azerbaijão, que recuperou vastos territórios dentro e ao redor de Nagorno-Karabakh.



Os confrontos acontecem com frequência neste enclave e na fronteira entre os dois países, apesar de um cessar-fogo mediado por Moscou.



Na quarta-feira, o exército armênio anunciou a morte de um soldado ferido por disparos das forças do Azerbaijão na fronteira. Na semana passada, um militar armênio e outro do Azerbaijão morreram em outros confrontos na fronteira.



Os esforços internacionais para acalmar a situação se intensificaram nas últimas semanas.



No início de maio aconteceram quatro dias de negociações entre as delegações da Armênia e do Azerbaijão com mediação dos Estados Unidos, em Washington. No último domingo, Aliev e Pashinyan se reuniram em Bruxelas para negociar sob os auspícios da União Europeia.



As iniciativas ocidentais são criticadas pela Rússia, que considera o Cáucaso sua área de influência.