Procuradoria russa pede multa contra ex-prefeito opositor por desacreditar o exército

436

A Procuradoria russa solicitou nesta quinta-feira (18) uma multa contra Yevgeni Roizman, um famoso crítico do Kremlin e ex-prefeito popular, julgado por desacreditar o exército russo, informou a agência oficial de notícias TASS.



"Peço a condenação de Roizman (...) a uma multa de 260.000 rublos" (pouco mais de US$ 3.000 ou R$ 14.852 nas taxas de câmbio atuais), disse o procurador, citado pela TASS.



"É algo inesperado", reagiu Roizman, citado pela agência de notícias Ria Novosti.



O julgamento de Roizman ocorre desde o final de abril em Ekaterimburgo, cidade dos Urais, da qual ele foi prefeito por cinco anos.



Roizman, de 60 anos, denunciou abertamente o presidente Vladimir Putin e sua ofensiva na Ucrânia. Amigo do opositor preso Alexei Navalny, pode pegar até cinco anos de prisão.



O veredicto será anunciado na sexta-feira.



A Rússia vive uma repressão histórica contra os dissidentes, em plena operação militar na Ucrânia. Todas as suas figuras da oposição, exceto Roizman, estão na prisão ou exiladas.