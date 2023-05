436

O primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, disse nesta quinta-feira (18) que aceitou uma proposta russa para se encontrar em Moscou na próxima semana com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev.



"Recebemos uma proposta da Rússia para realizar uma reunião trilateral no mais alto nível sob a mediação do presidente russo em 25 de maio. Aceitamos a proposta", disse Pashinyan em uma reunião de gabinete em Yerevan.