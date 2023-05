Emissário chinês afirma que 'não há panaceia' para acabar com a guerra na Ucrânia

436

O emissário chinês que visita Kiev, Li Hui, afirmou nesta quinta-feira que "não há panaceia" para solucionar a guerra na Ucrânia. Ele pediu a Kiev e Moscou que iniciem negociações.



"Não há panaceia para resolver a crise e todas as partes precisam começar, por si mesmas, a construir uma confiança mútua e criar condições para deter a guerra e conversar", disse Li, de acordo com um comunicado divulgado pelo ministério chinês das Relações Exteriores.



Li se reuniu com o chanceler ucraniano Dmitro Kuleba durante a visita, iniciada na terça-feira e que tem como objetivo buscar uma solução política para o conflito entre Rússia e Ucrânia.



Ele é principal funcionário do governo chinês a visitar a Ucrânia desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022.



Durante as conversas com as autoridades ucranianas, Li também disse que a China "continuará prestando assistência à Ucrânia dentro de suas capacidades".



Li visitará Rússia, Polônia, Alemanha e França nos próximos dias.



A China, aliada de Moscou, não condenou publicamente a invasão russa.



O país, no entanto, apresentou um plano de 12 pontos para acabar com a guerra, recebido com ceticismo pelas potências ocidentais, aliadas da Ucrânia.



O presidente chinês, Xi Jinping, viajou a Moscou em março, em uma demonstração simbólica de apoio ao presidente russo Vladimir Putin diante dos países ocidentais.