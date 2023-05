436

O Exército da Ucrânia reportou explosões em Kiev e outras regiões do país na manhã desta quinta-feira (18), pedindo à população que permaneça em abrigos antiaéreos.



"Segundo informações preliminares, uma queda de escombros foi registrada no distrito de Darnytskyi, na capital. Dados sobre vítimas e danos estão sendo verificados", informou no aplicativo Telegram Serhii Popko, chefe da administração civil e militar de Kiev.



O Exército informou sobre ataques "com mísseis de cruzeiro" na região de Vinnytsia, centro do país.