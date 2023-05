Antiga Bíblia hebraica bate recorde em leilão

436

Uma Bíblia hebraica de mais de mil anos foi vendida nesta quarta-feira (17) pelo valor recorde de US$ 38,1 milhões (R$ 189 milhões) em Nova York, tornando-se o manuscrito mais valioso já vendido em leilão.



O Codex Sassoon, que data do fim do século IX ou começo do século X, é a Bíblia hebraica mais antiga e completa já descoberta, informou a Sotheby's. Ela foi vendida após uma disputa de quatro minutos entre dois licitantes.



A Bíblia foi comprada pelo ex-diplomata americano Alfred Moses, em nome de uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos, que irá doá-la ao Museu ANU do Povo Judeu em Tel Aviv, detalhou a casa de leilões.



"A Bíblia hebraica é o livro mais influente da História e constitui a base da civilização ocidental. Fico feliz em saber que ela pertence ao povo judeu", disse Moses, que foi embaixador dos Estados Unidos no governo Bill Clinton.



A venda ultrapassou os US$ 30,8 milhões pagos pelo manuscrito Codex Leicester, de Leonardo da Vinci, em 1994, como o documento manuscrito mais caro já vendido em leilão.



O documento histórico vendido pelo valor mais alto continua sendo uma das primeiras impressões da Constituição americana, que a Sotheby's vendeu por US$ 43 milhões (R$ 213 milhões) em novembro de 2021.



O Codex Sassoon é um dos dois únicos códices, ou manuscritos, que contêm os 24 livros da Bíblia hebraica que sobreviveram até a era moderna. Ele leva o nome de seu proprietário anterior, David Solomon Sassoon (1880-1942), que reuniu a coleção particular de textos judaicos antigos mais importante do mundo.



O documento foi leiloado pela primeira vez em mais de 30 anos, e tinha uma estimativa de venda de entre US$ 30 milhões e US$ 50 milhões.



SOTHEBY'S