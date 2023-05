Michael Douglas revela em Cannes seu segredo para filmar cenas de sexo

436

Como fazer boas cenas de sexo? O veterano ator americano Michael Douglas, de 78 anos, com alguns dos filmes mais quentes dos anos 1980 e 1990 em seu currículo, revelou alguns de seus truques.



O protagonista de "Instinto Selvagem" e "Atração Fatal" contou, irônico, em um bate-papo durante o Festival de Cannes, que hoje em dia "não é possível fazer nada sem recorrer aos coordenadores de intimidade", cujo objetivo é garantir que atores e atrizes fiquem confortáveis durante as cenas íntimas.



Porém, o experiente ator disse brincando que, já que havia se tornado um "especialista em matéria de cenas de sexo", poderia garantir que "o segredo é ensaiar".



"É como ensaiar uma cena de combate, tem que preparar uma coreografia. Começa-se muito lentamente e logo se passa para um ritmo mais rápido", assegurou.



"Quando estiver fazendo uma cena romântica, é importante que a atriz não pense que você está se aproveitando da situação. Você explica antes: vou colocar a mão aqui, você coloca sua mão ali e então nos beijamos", acrescentou o ator.



"Se você for bem, tudo parecerá espontâneo, mas é tudo muito ensaiado", afirmou.



O ator, que recebeu na terça-feira a Palma de Ouro honorária, lembrou com humor a estreia de "Instinto Selvagem", em 1992, um dos cinco filmes que apresentou em Cannes.



As cenas de sexo explícito eram "únicas, inclusive na França", disse.



"Ver estas cenas de sexo na maior tela que já vi na vida... E logo, tivemos um jantar muito tranquilo. Todo mundo estava digerindo o filme", explica, em meio a risos do público.



Douglas explicou que muitas atrizes recusaram o papel, depois que o diretor Paul Verhoeven lhes disse que havia muitas cenas íntimas.



Sharon Stone, a outra protagonista do tórrido filme, "esteve fantástica", disse o ator.



A intérprete revelou há alguns anos que o diretor a enganou a respeito de uma cena íntima.