Rosstat: economia russa cai 1,9% no primeiro trimestre

436

O Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia caiu 1,9% no primeiro trimestre de 2023 em termos anuais, segundo dados preliminares divulgados pela Agência Nacional de Estatísticas (Rosstat), nesta quarta-feira (17).



O período esteve marcado pelas novas sanções ocidentais contra a Rússia por sua ofensiva militar na Ucrânia, incluindo um embargo aos produtos derivados de petróleo, que se somou a outro embargo sobre o petróleo bruto e à imposição de um teto ao preço do barril importado da Rússia.



Essas medidas atingiram uma fonte crucial de receitas para o país.



Segundo o Banco Central Russo (BCR), a contração econômica no primeiro trimestre foi de 2,3% e, no segundo trimestre, deverá chegar a 4,2%. A tendência deve se reverter em breve para encerrar o ano com um crescimento de 0,5% a 2%.



As autoridades russas estimam que o crescimento virá do consumo das famílias, sobretudo, graças ao aumento do salário real, que substituirá as exportações como motor da economia.