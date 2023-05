436

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou, nesta terça-feira (17), que impôs um cerco militar em torno da cidade de Nueva Concepción (norte), onde supostos mafiosos assassinaram um policial na segunda-feira (16).



"Estabelecemos um cerco de segurança ao redor do município de Nueva Concepción, Chalatenango, com mais de 5.000 agentes" das forças armadas e 500 da polícia" para capturar os responsáveis pelo assassinato do policial, assegurou o mandatário no Twitter.