Eleições europeias marcadas para junho de 2024

Os representantes permanentes dos países da União Europeia (UE) em Bruxelas aprovaram, nesta quarta-feira (17), a realização das eleições europeias de 6 a 9 de junho de 2024, anunciou a presidência rotativa do bloco, atualmente ocupada pela Suécia.



O acordo político deve ser ratificado na segunda-feira pelo conselho de ministros das Relações Exteriores da Europa.



O processo eleitoral, realizado a cada cinco anos por sufrágio universal, dará início ao processo de renovação das autoridades nas principais instituições europeias.



Mais de 400 milhões de eleitores serão chamados às urnas.



Essas eleições servirão de base para a renovação do Parlamento Europeu, que por sua vez deverá confirmar os nomes das mais altas autoridades da UE, incluindo a Comissão Europeia, braço Executivo do bloco.



Em mensagem de vídeo, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, destacou que a votação "vai decidir os rumos que nossa união vai tomar. Vai decidir o que a Europa quer ver como UE. A União Europeia não é perfeita, está em constante evolução".



A atual presidente da Comissão, a alemã Ursula von der Leyen, não confirmou por enquanto se buscará um segundo mandato, mas se decidir disputar esse cargo novamente, precisará do apoio de legisladores de centro e de direita.



As últimas eleições europeias aconteceram entre 23 e 26 de maio de 2019.