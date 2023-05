Procurados quatro menores desaparecidos em queda de avião na Amazônia colombiana

436

Equipes de resgate encontraram mortos três passageiros adultos em um avião de pequeno porte que caiu no início do mês em uma região da Amazônia e ainda procuram quatro menores desaparecidos, informou à AFP um encarregado do serviço oficial de resposta a desastres nesta terça-feira (16).



A aeronave, que caiu em 1º de maio, decolou de uma área de floresta conhecido como Araracuara rumo a San José del Guaviare, uma das principais cidades da Amazônia colombiana - a cerca de 390 km por terra de Bogotá -, quando desapareceu dos radares.



Entre segunda e terça-feira "foram encontrados três adultos falecidos", informou à AFP Germán Camargo, diretor da Defesa Civil no departamento (estado) de Meta, de onde são coordenados os trabalhos de resgate e retirada dos corpos do piloto e dos passageiros, localizados no departamento vizinho de Caquetá (sul).



Camargo disse que falta encontrar três crianças com 13, 9 e 4 anos, além de um bebê de 11 meses.



Soldados e indígenas de comunidades próximas ao local da queda encontraram pertences e uma fruta mordida, por isso suspeitam que haja sobreviventes caminhando em uma áreas de mata de difícil acesso, informou o Exército à imprensa.



No entanto, as condições hostis do local dificultam as buscas. Do ponto mais próximo, os socorristas demoraram nove horas de navegação por rio para chegar à região do acidente e depois encontraram "árvores de 30 a 40 metros" e áreas lamacentas, onde há "raízes imensas".



Até o momento, as autoridades do setor não chegaram a uma conclusão sobre as razões do acidente e os socorristas fazem buscas há mais de 370 horas com ajuda de cães farejadores.



Segundo a Defesa Civil, o piloto reportou problemas no motor da aeronave antes do acidente.