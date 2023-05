Viúva de Elvis Presley chega a acordo sobre testamento de sua filha

436

A viúva do chamado 'Rei do Rock and Roll' Elvis Presley, Priscilla, chegou a um acordo sobre a disputa em torno do testamento de sua filha falecida, Lisa Marie, informou seu advogado nesta terça-feira (16).



Lisa Marie Presley morreu aos 54 anos em 12 de janeiro em Los Angeles após uma parada cardíaca. A única herdeira da mítica estrela do rock and roll havia nomeado sua mãe como coadministradora de seu patrimônio.



Mas Lisa Marie alterou sua vontade jurídica em 2016, ao retirar sua mãe do testamento e colocar sua filha mais velha, a atriz Riley Keough, como beneficiária.



Em documentos judiciais, Priscilla argumentou em janeiro que não havia sido notificada da alteração em vida, e que a mesma continha erros, por isso deveria ser considerada inválida.



Nesta terça, no entanto, seu advogado informou a um juiz de Los Angeles que a disputa havia sido solucionada. Os termos do acordo não foram divulgados.



"As famílias estão felizes", disse seu advogado Ronson Shamoun ao sair do tribunal que julgava o caso. "Estão unidos, juntos, e entusiasmados pelo futuro".



Priscilla Presley, de 77 anos, expressou satisfação pelo acordo em um comunicado e pediu privacidade.



"Minha família resolveu esta confusão", disse. "Como família, estamos satisfeitos por termos resolvido juntos". "A família Presley está mais forte que nunca".



Priscilla Presley se divorciou de Elvis em 1973, após seis anos de casamento.



Lisa Marie controlava o lucrativo conglomerado Elvis Presley Enterprises, mas vendeu as ações a uma empresa privada em 2005.



Ela tinha o controle de "Graceland", a famosa mansão propriedade de seu pai na cidade de Memphis, Tennessee, visitada por dezenas de milhares de pessoas todos os anos e onde o astro foi encontrado sem vida em agosto de 1977.



Riley Keough, de 33 anos, é uma atriz cujas participações nas telas grandes incluem "Mad Max: Estrada da Fúria".



Lisa Marie deixou também duas gêmeas adolescentes: Harper e Finley.