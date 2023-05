Jurados de Cannes declaram apoio à greve de roteiristas de Hollywood

O presidente do júri do 76º Festival de Cinema de Cannes, Ruben Östlund, afirmou nesta terça-feira (16) que apoia a greve dos roteiristas de Hollywood, um posicionamento compartilhado por outros membros do painel.



"Acho ótimo que as pessoas se sintam parte de algo coletivo e façam greve", disse Östlund, que ganhou duas Palmas de Ouro no festival. "Sou definitivamente a favor, sigam em frente!", acrescentou em coletiva de imprensa.



A greve dos roteiristas, que comprometeu várias filmagens, começou em 3 de maio após o fracasso das negociações coletivas com os principais estúdios de Hollywood.



O ator e diretor americano Paul Dano, que também faz parte do júri de Cannes, com nove membros, e é casado com a atriz e roteirista Zoe Kazan, também expressou seu apoio.



"Minha esposa está atualmente protestando com nosso bebê de seis meses, e quando eu voltar para lá, me juntarei a ela", assegurou Dano, que recentemente estrelou "Os Fabelmans", de Steven Spielberg.



A greve é realizada por milhares de roteiristas que exigem melhores condições salariais em um setor profundamente impactado pelo surgimento das plataformas de streaming.



O júri de Cannes, do qual faz parte o diretor argentino Damián Szifrón, começará oficialmente seu trabalho na quarta-feira e anunciará seu veredicto no sábado, 27 de maio.



"Quando você dirige um júri, tenta criar um tipo de atmosfera em que as pessoas não tentem parecer inteligentes o tempo todo", explicou Östlund.



"Ninguém deve ter medo de expressar sua opinião, se você tem um júri em que todos tentam parecer... Intelectuais, mais espertos que o vizinho, está errado", opinou o diretor sueco.



O prêmio máximo de Cannes é "o mais importante do mundo. Se posso escolher entre um Oscar e uma Palma, a escolha é clara", afirmou.