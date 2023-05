Dois novos esqueletos exumados nas ruínas de Pompeia

Dois novos esqueletos foram encontrados nas ruínas arqueológicas de Pompeia, devastadas pela erupção do monte Vesúvio no ano 79, informou o Ministério da Cultura da Itália nesta terça-feira (16).



Os dois esqueletos foram desenterrados durante trabalhos de manutenção na famosa "Casa dos Amantes Castos" e são provavelmente de dois homens com cerca de cinquenta anos.



Os esqueletos apresentam "múltiplas fraturas causadas pelo colapso do edifício", especifica o comunicado de imprensa do ministério.



Segundo os arqueólogos, a erupção do Vesúvio - que causou fluxos de lava e uma forte chuva de cinzas vulcânicas - não foi o único motivo da morte dos habitantes de Pompeia, mas também o terremoto em seguida, que causou o colapso de muitos edifícios.



"As modernas técnicas de escavação nos ajudam a entender melhor o inferno que destruiu completamente a cidade de Pompeia em dois dias, matando inúmeros habitantes", explicou o diretor do Parque Arqueológico de Pompeia, Gabriel Zuchtriegel, citado no comunicado de imprensa.



As cinzas vulcânicas ejetadas há 2.000 anos pelo Vesúvio sedimentaram-se na maioria das casas de Pompeia. Isso permitiu que tanto as residências quanto os corpos de parte dos 3.000 mortos no desastre fossem preservados quase inteiramente.



Considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, Pompeia é o segundo destino turístico mais visitado da Itália, depois do Coliseu de Roma.