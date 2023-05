Seis líderes africanos viajarão em missão de paz à Ucrânia e Rússia

Uma missão de paz liderada por seis líderes africanos partirá "o quanto antes" rumo à Ucrânia e Rússia para tentar "encontrar uma solução pacífica para este conflito devastador", anunciou nesta terça-feira (16) o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa.



O presidente russo Vladimir Putin e o líder ucraniano Volodimir Zelensky "aceitaram receber a missão e os chefes de Estado africanos em Moscou e Kiev", disse Ramaphosa durante entrevista coletiva na Cidade do Cabo.



De acordo com o presidente sul-africano, a iniciativa foi apresentada para Putin e Zelensky por telefonemas feitos no final de semana.



Ramaphosa contou que a missão incluirá representantes da África do Sul, Senegal, Zâmbia, Congo, Uganda e Egito. Segundo ele, o secretário-geral da ONU, António Guterres, acolheu a iniciativa com satisfação.



O conflito começou em fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a ex-república soviética.