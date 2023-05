Wall Street teve uma leve alta nesta segunda-feira, véspera de uma reunião entre o presidente Joe Biden e líderes da oposição no Congresso para tentarem um acordo sobre um aumento do limite da dívida dos Estados Unidos e evitar um default.



O índice Dow Jones subiu 0,15%; o Nasdaq, 0,66%; e o S&P; 500, 0,30%, no fechamento.