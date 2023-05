Presidente do México se nega a entregar presidência da Aliança do Pacífico ao Peru

O presidente do México, o esquerdista Andrés Manuel López Obrador, se recusou, nesta segunda-feira (15), a entregar a presidência da Aliança do Pacífico ao governo do Peru, por considerar a governante deste país, Dina Boluarte, uma "usurpadora".



"Eu não posso lhe entregar nada porque para nós ela não é presidente do Peru, legal e legitimamente", afirmou López Obrador nesta segunda, durante sua habitual coletiva de imprensa matinal.



"Podemos entregá-la ao Chile, à Colômbia e que eles decidam o que fazer, mas essa senhora, com todo o respeito, usurpadora, expulsou nosso embaixador do Peru", acrescentou.



López Obrador se nega a entregar a presidência do grupo composto por México, Peru, Colômbia e Chile ao governo peruano, alegando que sua administração não reconhece a presidente Boluarte, que substituiu Pedro Castillo, atualmente preso.



O presidente mexicano tem expressado firme apoio a Castillo, que em 7 de dezembro, prestes a enfrentar uma votação de impeachment pelo Congresso, anunciou que dissolveria o Parlamento e governaria por decreto.



Horas depois, o Congresso o depôs e designou Boluarte, então vice-presidente, como governante constitucional.



Castillo foi detido quando tentava chegar à embaixada do México e um juiz ordenou sua prisão preventiva por 18 meses por acusações de rebelião.



López Obrador disse, ainda, que os presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e do Chile, Gabriel Boric, ambos também de esquerda, têm um posicionamento similar ao seu.