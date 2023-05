Cannes finaliza preparativos para um festival cheio de estrelas

O Festival de Cannes finaliza, nesta segunda-feira (15), os preparativos para uma edição cheia de estrelas de Hollywood, como Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson e Harrison Ford, além de cineastas veteranos, incluindo Martin Scorsese, Pedro Almodóvar e Ken Loach.



O tapete vermelho do maior festival de cinema do mundo receberá, na cerimônia de abertura, na terça-feira (16), os primeiros grandes nomes da sétima arte, incluindo Johnny Depp, que interpreta o rei Luís XV no filme francês "Jeanne du Barry".



O ator americano tenta virar a página após a longa batalha judicial por difamação em que enfrentou a ex-esposa Amber Heard. Os organizadores da mostra tentam se distanciar deste escândalo.



"Não sei do que se trata, Johnny Depp me interessa como ator", disse nesta segunda o diretor do festival, Thierry Frémaux. "Sou a pessoa menos indicada para falar de tudo isso, porque se há alguém (...) que não se interessou por esse julgamento altamente midiático, sou eu", acrescentou.



O Brasil será representado na disputa pela Palma de Ouro com o novo filme do diretor Karim Aïnouz, que apresentará "Firebrand", uma coprodução internacional ambientada na Inglaterra de Henrique VIII, com Alicia Vikander e Jude Law. Aïnouz dirigiu, entre outros, "A Vida Invisível", com o qual venceu a mostra Um Certo Olhar, em 2019.



O astro do Hollywood Harrison Ford, de 80 anos, apresentará em Cannes o filme "Indiana Jones e o Chamado do Destino", no qual interpreta pela quinta vez (e última, segundo o ator) o famoso personagem.



O também veterano Michael Douglas, de 78 anos, receberá uma Palma de Ouro honorária por sua carreira.



Outro astro da mesma geração, Robert de Niro, de 79 anos, poderá ir a Cannes, ao lado de Leonardo DiCaprio, para a estreia de "Killers of the flower moon", sobre uma série de assassinatos de indígenas na década de 1920 nos Estados Unidos, dirigido pelo octogenário Martin Scorsese.



A segurança do evento, que terá milhares de convidados, está garantida, explicou Frémaux, diante da possibilidade de protestos organizados por sindicatos contra o governo do presidente francês, Emmanuel Macron.



- Recorde de diretoras na disputa pela Palma de Ouro -



O cineasta espanhol Pedro Almodóvar exibirá, fora de competição, um curta-metragem western e gay, "Strange Way of Life", com Ethan Hawke e Pedro Pascal.



O americano Wes Anderson retorna a Cannes com seu tradicional elenco de estrelas, que inclui Tom Hanks, Margot Robbie e Scarlett Johansson. Todos estão em "Asteroid City", filmado parcialmente na Espanha, sobre um encontro no deserto para observar fenômenos astronômicos.



Anderson é um dos 21 cineastas na disputa pela Palma de Ouro, ao lado de grandes veteranos da mostra, a começar pelo britânico Ken Loach, que aos 86 anos pode fazer história se vencer o Festival de Cannes pela terceira vez.



Também estão no pário o italiano Nanni Moretti e o japonês Hirokazu Kore-Eda, outros vencedores da Palma de Ouro.



Sete filmes na mostra competitiva são dirigidos por mulheres, um recorde para Cannes. A italiana Alice Rohrwache e a francesa Catherine Corsini disputam o prêmio máximo de Cannes pela terceira vez.



Apenas duas mulheres conquistaram a Palma de Ouro até hoje: a neozelandesa Jane Campion em 1993, com "O Piano" (prêmio dividido com o filme "Adeus, Minha Concubina"), e a francesa Julia Ducournau, em 2021, com "Titane".



A temática indígena também estará presente na mostra Um Certo Olhar, com "A Flor do Buriti", do português João Salaviza e da brasileira Renée Nader Messora, que retrata a vida do povo krahô e sua luta pela sobrevivência na aldeia Pedra Branca, no Tocantins.



O júri do Festival de Cannes, que anunciará os vencedores em 27 de maio, será presidido pelo sueco Ruben Östlund, ganhador de sua segunda Palma de Ouro no ano passado com "Triângulo da Tristeza".