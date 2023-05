Hackers da Coreia do Norte roubam US$ 721 milhões em criptomoedas do Japão

Hackers com vínculos com a Coreia do Norte foram acusados de roubar aproximadamente US$ 721 milhões (R$ 3,5 bilhões) em criptoativos do Japão desde 2017, segundo informações divulgadas pelo jornal de negócios Nikkei.



O estudo, realizado pela empresa britânica de análise de blockchain Elliptic, aponta que esse montante representa 30% do total de perdas globais relacionadas a esse tipo de crime.





A notícia surge após um comunicado divulgado no sábado pelos ministros das Finanças e os presidentes dos bancos centrais do G7, no qual afirmam apoiar medidas para enfrentar as crescentes ameaças de atividades ilícitas promovidas por atores estatais, incluindo roubos de criptoativos.





A Elliptic, que conduziu a análise a pedido do jornal japonês, revelou que grupos associados ao governo norte-coreano foram responsáveis pelo roubo de um total de US$ 2,3 bilhões (R$ 11,3 bilhões)em criptomoedas de empresas no período entre 2017 e 2022.