Nasa revela imagens de possível rio agitado em Marte

A presença de água no planeta Marte já era conhecida pelos cientistas, que haviam encontrado indícios de lagos e riachos. No entanto, novas imagens divulgadas pela Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) estão fazendo os pesquisadores reconsiderarem suas ideias sobre os ambientes aquáticos marcianos, pois mostram sinais de um rio volumoso e turbulento.



As imagens foram capturadas pelo rover Perseverance da Nasa, que desde 2020 investiga a geologia e o clima passado de Marte.





Segundo Libby Ives, pesquisadora de pós-doutorado no Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa na Califórnia, isso indica um rio de alta energia, capaz de transportar muitos detritos e mover pedaços maiores de material. O Perseverance está analisando uma pilha de rochas sedimentares em formato de leque com 250 metros de altura, que exibem camadas curvas, sugerindo a presença de água corrente. As fotos, divulgadas em 11 de maio, apresentam grãos de sedimentos grossos e pedras.





Compreender melhor os ambientes aquáticos de Marte auxilia os cientistas na busca por sinais de vida microbiana antiga que possam ter sido preservados nas rochas do planeta.



A imagem divulgada pela Nasa é um mosaico composto por 203 fotos individuais, que foram unidas após serem enviadas de Marte. A visão em cores naturais é aproximadamente como a cena pareceria para um ser humano se estivesse no planeta vermelho.





O local explorado pelo rover Perseverance é chamado pelos cientistas de "Skrinkle Haven". A Nasa afirma que os pesquisadores têm certeza de que essas camadas curvas foram formadas por água fluindo intensamente, mas agora a questão é entender que tipo de rio seria.



Pode ser um rio sinuoso, como o Rio Mississipi, ou um rio trançado que forma pequenas ilhas, como o Platte de Nebraska.





Isso ocorre porque, quando observadas do solo, essas camadas parecem ser os vestígios das margens de um rio que mudaram ao longo do tempo, ou os restos de bancos de areia que se formaram no rio.



Os pesquisadores especulam que as camadas provavelmente eram muito mais altas no passado. Eles acreditam que, após essas pilhas de sedimentos se transformarem em rocha, foram erodidas pelo vento ao longo das eras e esculpidas até seu tamanho atual.