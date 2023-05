História de herdeira indiana enterrada viva pelo marido vira série de TV

O crime que abalou a Índia três décadas atrás é o enfoque de uma nova série da Amazon Prime intitulada "Dancing on the Grave" ("Dançando sobre o túmulo", em tradução livre). O título é uma referência às festas que o marido da vítima organizava no jardim onde sua esposa estava enterrada.





Esse crime também se tornou um tópico de discussão entre os indianos, pois Shakereh, após se divorciar de seu primeiro marido, casou-se com um homem como Shraddhananda, recorda-se.



Na época, os jornais descreviam Shraddhananda como um pobre que havia abandonado sua família, um "falso guru" e um "menino deus" que teria se aproximado de Shakereh para "ajudá-la a resolver alguns problemas de propriedade" e que se aproveitou de sua ilusão de ter um filho ao alegar possuir poderes mágicos.





O relacionamento supostamente começou a desmoronar logo após o casamento em 1986, e os dois frequentemente brigavam, principalmente por questões financeiras, o que levou Shraddhananda a planejar o assassinato de sua esposa.



Apesar de ter sido considerado culpado por um total de oito juízes, tanto no tribunal de primeira instância quanto no tribunal superior e no Supremo Tribunal da Índia, o advogado de Shraddhananda insiste que as evidências contra ele são, no máximo, circunstanciais.





Shakereh Khaleeli, descrita como 'rica e bonita', pertencia a uma das famílias mais prósperas de Karnataka, no Sul da Índia. Em 1991, a herdeira desapareceu misteriosamente, sem deixar rastro. Durante três anos, seu segundo esposo, Murali Manohar Mishra, também conhecido como Swami Shraddhananda, criou histórias mirabolantes a respeito do sumiço de Shakereh. O caso virou uma série de TV que tem feito sucesso e gerado críticas aos produtores.