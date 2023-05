Brasileira está desaparecida em Paris desde 6 de maio

Fernanda Santos de Oliveira, uma mulher brasileira de 44 anos, está desaparecida desde 6 de maio em Paris (França). As autoridades francesas começaram a procurá-la em hospitais e unidades de medicina legal da capital, enquanto o grupo de voluntários Amis du Brésil (Amigos do Brasil) também colabora na busca. O Itamaraty informa que o Consulado do Brasil em Paris está atento ao caso.





Maria Aparecida Santos de Oliveira, irmã de Fernanda, de 52 anos, relata que elas se comunicavam todos os dias desde que Fernanda foi à Europa em 1º de abril de 2022. O último contato ocorreu na tarde de 6 de maio, um sábado. Maria Aparecida conta que conversou brevemente com Fernanda, que estava no metrô e prometeu retornar a ligação assim que chegasse em casa, o que não aconteceu.





Fernanda viajou para Paris acompanhada de uma amiga da família. Segundo sua irmã, ela decidiu ficar na cidade depois de se encantar com o lugar, enquanto a amiga seguiu para os Estados Unidos. Morando sozinha, Fernanda conseguiu emprego em um renomado restaurante, o Pedra Alta, em Boulogne Billancourt, nos arredores de Paris, e também trabalhava como faxineira em dois locais diferentes. Ela estava contente e recebendo propostas de empregos melhores.





No entanto, Fernanda não foi trabalhar no restaurante desde 5 de maio. Ela deixou um filho de 23 anos e dois netos em Botucatu (SP). A família está angustiada pela falta de informações.





Integrantes da organização Amis du Brésil espalharam cartazes com a foto de Fernanda em locais estratégicos de Paris e divulgaram imagens dela em jornais franceses. A organização também faz apelos em sua página nas redes sociais, destacando que Fernanda está desaparecida há mais de 10 dias, não foi trabalhar como de costume e não atende nem responde ao celular.





Fernanda deixou seu telefone e outros documentos em casa, que foram entregues à polícia para análise. Vizinhos relataram que a viram sair de casa normalmente, sem demonstrar qualquer situação estranha.