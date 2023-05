Menino com estilingue salva irmã de sequestro

Um adolescente americano salvou sua irmã de um sequestro na semana passada, quando usou um estilingue para ferir o agressor.



Uma menina de oito anos procurava cogumelos na semana passada em seu quintal em Alpena Township, no Michigan, quando um homem desconhecido saltou da floresta e a agarrou, informou a polícia do estado americano em um comunicado enviado à AFP.



Uma luta começou. Mas quando a jovem vítima conseguiu se libertar, seu irmão de 13 anos frustrou a tentativa de sequestro.



O menino, que testemunhou o ataque, "atirou no suspeito com seu estilingue na cabeça e no peito", disse a polícia.



O agressor fugiu do local, mas as autoridades vasculharam a área e acabaram encontrando e prendendo um jovem de 17 anos com "sinais óbvios de ferimentos consistentes que teriam sido sofridos com os golpes de estilingue", segundo a polícia.



O suspeito foi acusado de tentativa de sequestro e aliciamento de crianças e será julgado como adulto.