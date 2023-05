Presidente ucraniano vai à França neste domingo

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, visitará a França na noite deste domingo (14) para se reunir com seu homólogo francês, Emmanuel Macron, após sua passagem pela Itália e pela Alemanha - disseram diferentes fontes à AFP.



Esta é a segunda visita do chefe de Estado ucraniano a Paris desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. Foi recebido em 8 de fevereiro pelo presidente Macron, juntamente com o chanceler alemão, Olaf Scholz.



Questionado sobre esta nova visita, o Eliseu não confirmou, nem negou.



Zelensky, que viajou hoje para a Alemanha, elogiou o apoio militar do país, descrevendo-o como um "verdadeiro amigo" e "aliado confiável", após o anúncio de uma nova entrega de armas para apoiar a contraofensiva que está sendo preparada contra a Rússia.



O presidente da Ucrânia foi recebido pelo chanceler alemão, Olaf Scholz, com honras militares, na manhã deste domingo.



Em seguida, viajou para Aachen (oeste), onde recebeu o Prêmio Carlos Magno, distinção que reconhece um compromisso em favor da unificação europeia.



Antes de sua visita a Berlim, o presidente ucraniano foi recebido ontem, em Roma, pelo papa Francisco e por líderes italianos.



Esta viagem europeia acontece no momento em que Ucrânia e Rússia reivindicam vitórias em Bakhmut e seus arredores, na região do Donbass (leste).