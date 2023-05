Rússia diz ter atacado tropas ucranianas e depósitos de armas ocidentais

O Ministério russo da Defesa anunciou neste domingo (14) que atacou, em Ternopil (oeste) e em Petropavlivka (centro-leste), na Ucrânia, paiós de armas ocidentais entregues a Kiev para repelir a ofensiva de Moscou.



As Forças Armadas russas "atacaram com armas aéreas e marítimas de alta precisão e de longo alcance pontos de implantação das Forças Armadas ucranianas", disse o ministério, em um comunicado.



Também foram atacados "locais de armazenamento de munições, armas e equipamentos militares recebidos de países ocidentais", completou a nota, acrescentando que "todos" os alvos foram alcançados.



A Rússia atacou Ternopil, enquanto o grupo ucraniano do Eurovision Tvorchi, originário da cidade ocidental, apresentava-se em Liverpool na noite de sábado.



Ternopil "foi bombardeada pela Rússia enquanto cantávamos no palco do Eurovision sobre nossos corações fortes, indomabilidade e vontade", escreveu o grupo no Instagram.



"Europa, unida contra o mal pela paz", acrescentou.



As autoridades regionais disseram que este ataque russo deixou dois feridos em "armazéns pertencentes a empresas comerciais e uma organização religiosa".



- Morte de comandantes -



Também hoje, a Rússia anunciou a morte de dois de seus comandantes militares perto de uma área de acesso à cidade de Bakhmut, no "front" do leste da Ucrânia.



Em um raro anúncio de baixas no campo de batalha, o Ministério russo da Defesa disse em um comunicado que os comandantes Vyacheslav Makarov e Yevgeny Brovko morreram "heroicamente".



Junto com seus soldados, Makarov, comandante da 14ª Brigada de Fuzileiros Motorizados, repeliu "dois ataques inimigos" antes de ser "gravemente ferido e falecer durante sua retirada do campo de batalha", disse o porta-voz do ministério, Igor Konachenkov.



Brovko, vice-comandante do corpo do Exército "encarregado do trabalho político-militar", morreu "pelos vários ferimentos por estilhaços" na linha de frente ucraniana.



A comunicação incomum por parte do Exército russo reflete a escalada dos combates nos últimos dias, enquanto Moscou afirma ter repelido ataques ao longo de 95 quilômetros do "front" oriental.



Os combates ainda assolam Bakhmut, epicentro dos confrontos no Donbass e em seus arredores.



Segundo o ministério russo, "ao longo do último dia, o inimigo fez várias tentativas de romper a defesa das nossas tropas, ao norte e ao sul" de Bakhmut.