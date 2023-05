Comunidade LGBT+ cubana celebra sete meses de casamento igualitário

Cerca de 200 pessoas desfilaram em Havana, no sábado (13), ao ritmo da conga, uma dança popular cubana, contra a homofobia e a transfobia e celebraram o casamento entre pessoas do mesmo sexo aprovado na ilha há sete meses.



Aos gritos de "socialismo sim, homofobia não", essa comunidade comemorou a aprovação, em setembro de 2022, do Código das Famílias, uma legislação avançada que permitiu a união legal de pelo menos 745 casais homossexuais em todo o país, segundo dados oficiais.



A passeata percorreu algumas quadras no bairro do Vedado, para se concentrar em uma festa dentro de um centro recreativo próximo ao mar. Monitorada pela polícia e por agentes de segurança do Estado, foi liderada por Mariela Castro, filha do líder revolucionário Raúl Castro e promotora do Código das Famílias. A esposa do presidente Miguel Díaz-Canel, Lis Cuesta, também participou.



Esta nova norma também permite o reconhecimento legal de vários pais e mães, além dos biológicos, bem como a barriga de aluguel sem fins lucrativos. Também agrega outros direitos que favorecem crianças, idosos e pessoas com deficiência.