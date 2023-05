Passa de 200 total de mortos por inanição em culto religioso no Quênia

Subiu para 201 o número de pessoas mortas em práticas de jejum extremo promovidas por uma seita religiosa em uma floresta do Quênia, após a descoberta de mais 22 corpos - informou a prefeita regional, Rhoda Onyancha.



Segundo ela, 26 pessoas já foram detidas por envolvimento no massacre da floresta de Shakahola, incluindo o ex-taxista Paul Nthenge Mackenzie, um autoproclamado "pastor" da Igreja Internacional da Boa-Nova que incitava seus seguidores a se privarem de comida para "encontrar Jesus".



Mackenzie, de 50 anos, entregou-se às autoridades em 14 de abril, após a descoberta das primeiras fossas. Desde então, cerca de 50 já foram encontradas.



A busca por outros corpos será interrompida por dois dias para permitir reorganizar a investigação e será retomada na terça-feira, disse Onyancha.



Entre os detidos, estão membros de uma "gangue de capangas", que vigiavam para que ninguém quebrasse o jejum, ou tentasse fugir da floresta, acrescentou a prefeita.



As necropsias feitas até o momento revelaram que a maioria das vítimas, incluindo várias crianças, morreram de fome, embora também haja indícios de pessoas estranguladas, espancadas, ou sufocadas, segundo o legista do governo, Johansen Oduor.



Alguns corpos tiveram órgãos retirados, o que levantou suspeitas de "um tráfico de órgãos humanos bem coordenado que envolve vários atores", de acordo com um documento judicial divulgado na última segunda-feira.



No dia seguinte, porém, o ministro do Interior do Quênia pediu que se trata essa suspeita "com cautela", pois ainda é "uma hipótese em curso de investigação".



Onyancha disse que recebeu denúncias de cerca de 600 pessoas desaparecidas, algumas delas de aldeias próximas à floresta de Shakahola.