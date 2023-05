Rússia acusa Ucrânia de ter usado mísseis britânicos contra 'alvos civis'

A Rússia acusou o Exército ucraniano, neste sábado (13), de ter usado mísseis britânicos de longo alcance Storm Shadow, prometidos pelo Reino Unido a Kiev na última quinta-feira (11), para atacar "alvos civis" na região de Lugansk, sob controle russo no leste da Ucrânia.



"Mísseis ar-ar Storm Shadow fornecidos ao regime de Kiev por parte do Reino Unido foram usados" na sexta-feira (12) para um ataque contra "alvos civis" na cidade homônima de Lugansk, deixando "feridos, entre eles seis crianças", informou o Ministério russo da Defesa, em um comunicado.



A mesma fonte disse na noite de sexta-feira que as Forças Armadas ucranianas atacaram duas empresas civis.



Nos últimos dias, os países ocidentais multiplicaram seus anúncios de ajuda militar para a Ucrânia, o que provocou a ira de Moscou.



Ontem (12), a Rússia descreveu como "extremamente hostil" a decisão tomada pelo Reino Unido, na véspera, de entregar mísseis de longo alcance para a Ucrânia e acusou o governo britânico de buscar um "sério agravamento" do conflito.