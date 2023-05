Bangladesh desloca refugiados rohingyas ante chegada do ciclone Mocha

Os refugiados rohingya instalados nas "áreas de risco" de Bangladesh serão deslocados neste sábado (13), ante a chegada do ciclone mais potente dos últimos 20 anos ao país e à vizinha Mianmar - disseram autoridades locais.



Classificado como "muito violento" pelas autoridades meteorológicas de Dacca, e "extremamente violento", por seus homólogos indianos, o ciclone Mocha esteve acompanhado por ventos de até 175



A previsão é que chegue ao solo na manhã de domingo entre Cox's Bazar, onde quase um milhão de refugiados rohingya vivem em precários acampamentos, e Sittwe, na costa oeste do estado de Rakhine, em Mianmar.



As autoridades de Bangladesh proibiram esses refugiados de construírem casas, temendo que se instalassem de forma permanente, em vez de voltar para sue país, de onde fugiram em 2017.



As autoridades locais informaram que milhares de voluntários retiraram os rohingyas das "áreas de risco", levando-os para estruturas mais sólidas, como escolas.



O vice-comissário de refugiados de Bangladesh, Shamsud Douza, advertiu, por sua vez, que "todos os rohingyas em acampamentos estão em perigo".



O ciclone Mocha é a tempestade mais potente desde o ciclone Sidr, que arrasou o sudoeste de Bangladesh em novembro de 2007. Deixou mais de 3.000 mortos e bilhões de dólares em danos.