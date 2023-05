Fornecedor de Nike e Adidas no Vietnã demitirá 6.000

PouYen Vietnam, um dos maiores fabricantes de calçados do Vietnã, fornecedor da Nike e da Adidas, demitirá 6.000 funcionários em junho, devido à falta de pedidos - anunciou um veículo da imprensa estatal neste sábado (13).



Cerca de 6.000 funcionários fixos da PouYen Vietnam, de propriedade da empresa taiwanesa Pou Chen, perderão seus empregos até o final do próximo mês, disse a empresa às autoridades, segundo o jornal VNExpress.



"Será a maior demissão desde o início da atividade de PouYen na cidade de Ho Chi Minh, em 1996", afirmou o veículo.



Com quase 50 mil funcionários, PouYen é o maior empregador da cidade, capital econômica do sul do país. Em fevereiro, a empresa já havia demitido cerca de 3.000 de seus funcionários e não renovou o contrato de outros 3.000 temporários.



