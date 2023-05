O Exército ucraniano afirmou neste sábado (13) que "avança" em "algumas zonas" no entorno da cidade de Bakhmut, epicentro dos combates contra as forças russas no leste do país.



"A operação defensiva na direção de Bakhmut continua. Nossos soldados estão avançando em algumas áreas da linha de frente, e o inimigo está perdendo equipamentos e tropas", disse o comandante das forças terrestres ucranianas, Oleksander Syrsky, no Telegram.