México reporta queda em fluxo de migrantes para os EUA após fim do Título 42

O México reportou, nesta sexta-feira (12), uma queda no fluxo de pessoas que buscam chegar aos Estados Unidos, horas após o governo americano endurecer as restrições à imigração ilegal.



"O fluxo diminui no dia de hoje. Não tivemos confrontos nem situações de violência na fronteira", disse o chanceler mexicano, Marcelo Ebrard, em entrevista coletiva.



Os Estados Unidos suspenderam hoje o Título 42, medida ativada em 2020 para conter a covid-19, mas que, na prática, foi usada quase 2,8 milhões de vezes para expulsar imigrantes, ao impedi-los de solicitar asilo. Na falta dele, continuará sendo aplicado o Título 8, que, além de expulsar aqueles que entrarem sem visto ou autorização, vetando-os de obter asilo, proíbe que voltem a entrar no país por cinco anos e os expõe a processos judiciais.



Durante a fala de Ebrard, foi apresentada uma lâmina em que se lê que o Instituto Nacional de Migração (INM) ordenou a todos os seus escritórios não conceder documentos que autorizem o trânsito pelo país. Estes papéis permitiam que os imigrantes se deslocassem do sul do México até a fronteira norte com os Estados Unidos.



O governo não especificou a partir de quando esta regulamentação estará em vigor, nem quando ela irá terminar. No entanto, uma colaboradora da AFP no estado de Chiapas verificou que foi fechado ontem um centro onde estas autorizações eram concedidas na cidade de Tapachula, localizada na fronteira com a Guatemala.



- Calma -



O presidente americano, Joe Biden, previa uma "situação caótica" na fronteira pelo fim do Título 42, mas, ao citar um relatório do Exército mexicano, Ebrard afirmou que, nas fronteiriças Ciudad Juárez e Matamoros, a quantidade de migrantes continuava a mesma, e "em situações de calma e normalidade".



Segundo a lâmina apresentada por Ebrard, o governo mexicano contabilizava 26.560 migrantes nas principais cidades fronteiriças do norte. Destes, 10.000 em Ciudad Juárez; 7.000, em Reynosa; e 5.500, em Matamoros. O restante está distribuído entre Tijuana, Nogales, Piedras Negras e Ciudad Acuña.



Antes da revogação do Título 42, o INM anunciou o fechamento temporário de 33 centros de detenção de imigrantes em todo o país, com capacidade para abrigar 1.306 pessoas, argumentando que não tinha onde alojá-los enquanto durar uma inspeção da defensoria do povo. Esta auditoria foi anunciada após a morte de 40 migrantes em um incêndio ocorrido em março em uma destas instalações em Ciudad Juárez.



- 'Coiotes' mentem -



Para seguir por "via legal", um migrante pode recorrer a programas de reunificação familiar, autorizações humanitárias - para cotas de venezuelanos, haitianos, nicaraguenses e cubanos -, ou processar seus pedidos por meio do aplicativo CBP One antes de chegar à fronteira.



Ebrard disse que os "Estados Unidos estão fazendo sua parte", porque ofereceram 360.000 permissões humanitárias para aqueles que registram o processo por meio do aplicativo.



O funcionário reiterou que muitos migrantes são enganados por "coiotes", ou traficantes de pessoas, que lhes garantem que, sem o Título 42, será mais fácil migrar. "Se o fizer por meio de documentos, sim. Se chegar por via irregular, é mais difícil e irão repatriá-los."