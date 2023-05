Biden indica Philip Jefferson para vice-presidência do Fed e uma latina como governadora

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu um passo para aumentar a diversidade do Federal Reserve (Fed, Banco Central americano) ao indicar o economista Philip Jefferson como vice-presidente e a colombiana-americana Adriana Kugler como governadora, que pode ser a primeira latina no conselho da instituição.



Biden também voltou a indicar Lisa Cook para que cumpra um mandato completo de 14 anos como governadora do Fed, informou a Casa Branca em nota.



Os três candidatos apresentados pelo governo Biden agora devem ser confirmados pelo Senado, controlado pelos democratas.



Jefferson substituiria Lael Brainard, que deixou o cargo em fevereiro para ser diretora do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca.



Se confirmado, Jefferson assumirá a vice-presidência em um momento crucial para o Fed, que elevou as taxas de juros 10 vezes desde o ano passado, na tentativa de combater a inflação acima da meta.



"Estes indicados entendem que este trabalho não é partidário, mas que desempenha um papel fundamental na busca do pleno emprego, da manutenção da estabilidade de preços e da supervisão de muitas das instituições financeiras da nossa nação", disse Biden.



"Confio que estes indicados ajudarão a consolidar a recuperação econômica historicamente forte que temos alcançado sob minha administração", agregou.



- Primeira latina no governo do Fed -



Se confirmada, Kugler - atualmente no Banco Mundial - se tornará a primeira latina a fazer parte do órgão de governo do Fed e desempenhará um papel fundamental na definição das taxas de juros.



Jefferson, que atua como um dos governadores do Fed desde sua confirmação no Senado no ano passado, pode se tornar o segundo vice-presidente negro do Fed, o que destaca o compromisso do governo Biden de diversificar a gestão do banco central dos Estados Unidos.



Ao indicar Jefferson e Kugler e voltar a indicar Cook, que é uma mulher negra, "o presidente Biden destaca que as esperança e os sonhos dos americanos negros e latino-americanos são fundamentais para a promessa dos Estados Unidos", disse o senador democrata americano Bob Menendez em um tuíte.



"Em poucas palavras, estamos presenciando o desenvolvimento da história em tempo real", acrescentou.



Se confirmados, os indicados ocuparão os postos restantes do comitê que define as taxas do Fed.



"Estes indicados são economistas experientes com a capacidade de contribuir significativamente para o trabalho da Junta do Federal Reserve", disse em nota Patrick McHenry, que preside a comissão de serviços financeiros da Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos.



"Se forem confirmados nestes cargos, apelo para que mantenham uma estrita imparcialidade e permaneçam focados em controlar a inflação", disse. "Sob nenhuma circunstância a política partidária deve influenciar a tomada de decisões da Junta do Federal Reserve", acrescentou.