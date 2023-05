Há 'risco significativo' de default dos EUA no início de junho, diz CBO

Os Estados Unidos podem entrar em default a partir do início de junho, se não se chegar a um acordo entre democratas e republicanos para aumentar o teto da dívida - disse o Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês) nesta sexta-feira (12).



O CBO já havia estimado que isso provavelmente aconteceria entre julho e setembro. O Departamento do Tesouro mencionou, por sua vez, a data de 1º de junho para um possível default da maior economia do mundo, uma situação sem precedentes.



Segundo a previsão do CBO, "se o limite da dívida permanecer inalterado, existe um risco significativo de que, em algum momento das duas primeiras semanas de junho, o governo não consiga mais pagar todas as suas obrigações".



Isso pode levar os Estados Unidos ao default da dívida e a atrasar os pagamentos das atividades do governo, detalhou o relatório do CBO, que estima um impacto potencialmente desastroso na economia global.



"Essas ações podem gerar dificuldades nos mercados de crédito, interrupções na atividade econômica e rápidos aumentos nas taxas de juros para o Tesouro", de acordo com o mesmo relatório.



O CBO é um serviço politicamente independente responsável por fornecer análises fiscais e econômicas ao Congresso americano.