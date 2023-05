Suspeito de matar sem-teto em NY se entrega à polícia

O suposto assassino do jovem negro Jordan Neely, um artista de rua imitador de Michael Jackson, de 30 anos, ocorrida em 1º de maio no metrô de Nova York, entregou-se à polícia nesta sexta-feira (12), antes de ser formalmente indiciado pela Promotoria por homicídio culposo em segundo grau.



Daniel Penny, um ex-sargento do Corpo de Fuzileiros Navais de 24 anos, entregou-se em uma delegacia de polícia do sul de Manhattan, antes de comparecer perante um juiz do Tribunal Criminal de Manhattan para ouvir as acusações feitas contra ele pela Promotoria.



Penny dominou e estrangulou Neely, que entrou no vagão do metrô gritando que estava com fome e sede e "exausto". O episódio lembrou a morte do afro-americano George Floyd em 2020, por asfixia, sob a pressão do joelho de um policial, dando origem ao movimento "Black Lives Matter".



De acordo com o IML de Nova York, Neely morreu de "compressão" do pescoço, resultando em "homicídio".



A polícia confirmou que, ao chegar ao local, os policiais "encontraram um homem de 30 anos inconsciente que foi levado para o hospital Lenox Hill Health Plex, onde foi declarado morto".



A morte deste jovem sem-teto, com problemas mentais e conhecido da polícia por dezenas de detenções, gerou inúmeros protestos na cidade, exigindo justiça para o responsável.



Em uma gravação feita pelo jornalista mexicano Juan Alberto Vázquez, vê-se uma pessoa imobilizando a vítima e outras pessoas ao seu redor, conversando com ela e verificando seu pulso.



Nova York debate como reduzir o número de pessoas com problemas de saúde mental que vivem nas ruas. Em novembro passado, o prefeito Eric Adams anunciou um plano de internação forçada para moradores de rua com graves problemas psiquiátricos, agravados pela pandemia da covid-19.