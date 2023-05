Enviado especial da China viajará à Ucrânia em busca de solução para o conflito

O governo da China anunciou nesta sexta-feira que enviará um representante especial à Ucrânia, Rússia e outros países europeus, em uma viagem que começará na segunda-feira (15) com o objetivo de buscar "solução política" para a guerra.



"A partir de 15 de maio, o embaixador Li Hui, representante especial do governo chinês para a região Ásia-Europa, viajará para a Ucrânia, Polônia, França, Alemanha e Rússia para discutir com as partes uma solução política da crise ucraniana", declarou Wang Wenbin, porta-voz do ministério das Relações Exteriores.



Li Hui será o diplomata chinês de maior escalão a visitar a Ucrânia desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022.



A viagem de Li demonstra "o compromisso da China com a promoção da paz", destacou Wang. "A China está firmemente do lado da paz", insistiu o porta-voz, acrescentando que Pequim deseja "evitar uma escalada da situação".



O presidente chinês, Xi Jinping, conversou por telefone no mês passado com o homólogo ucraniano Volodimir Zelensk.



Pequim anunciou na ocasião que Li, embaixador da China na Rússia de 2009 a 2019, lideraria a visita de uma delegação à Ucrânia e a outros países.



Pouco antes de deixar o posto de embaixador em Moscou, Li foi condecorado por Putin com a medalha da Ordem da Amizade.