Elon Musk anunciou nesta quinta-feira (11) que contratou uma mulher para substituí-lo como CEO do Twitter e da nova X Corporation.



"Animado em anunciar que contratei uma nova CEO para a tuitou Musk, acrescentando que ela deve assumir o cargo em cerca de seis semanas.



Os usuários do Twitter votaram em dezembro para destituir Musk do cargo de CEO, em uma pesquisa que ele organizou e prometeu honrar, semanas depois de ter assumido o comando do gigante das redes sociais.